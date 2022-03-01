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محمود مسلم

12 مارس.. قرعة علنية لتخصيص 745 قطعة أرض مقابر بمدينة سوهاج الجديدة

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الوطن
10:55 ص | الثلاثاء 01 مارس 2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

صرح المهندس مصطفى هارب رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأنَّه سيجرى إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 641 قطعة أرض مقابر مسلمین،  بمساحة 40م2 تقريباً للمقبرة بنظام اللحد دون مبان، و104 قطع أراضي مقابر مسيحيين يوم السبت 12 مارس 2022، وذلك للذين تقدموا طبقًا للإعلان المنشور بتاريخ 3 أكتوبر 2021 واستوفوا شروط الحجز.

641 قطعة أرض مقابر للمسلمین

وأشار  رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إلى أنَّه على المواطنين المتقدمين لحجز قطع الأراضي الحضور بمقر الجهاز بدءا من الساعة 8.5 صباح اليوم المحدد السبت 12 مارس 2022، لإجراء عملية تسجيل الحضور، لافتاً إلى أنَّه سيجرى غلق الأبواب في تمام الساعة 10.5 صباح نفس اليوم للبدء في إجراء القرعة العلنية. 

104 قطع أراض مقابر للأقباط

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إنَّه سيجرى السماح بحضور مراسم إجراء القرعة العلنية للمتقدمين للحجز فقط بموجب إيصال السداد، وسيتمّ استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول في هذه القرعة.

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