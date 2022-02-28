مصرع شاب سقط داخل مصعد في سوهاج

شهدت دائرة مركز جهينة الغربية، شمال غرب محافظة سوهاج، مصرع «مبلط سيراميك» إثر سقوطه من باب معد لتركيب باب مصعد، فاختل توازنه وسقط أرضًا، ما أدى إلى إصابته ووفاته.

إخطار لمدير الأمن بالواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة يُفيد بوصول «مصطفي. ك. ع. م»، 19 سنة، «مبلط سيراميك»، ويقيم دائرة مركز جهينه الغربية إلى المستشفي المركزي «جثة هامدة» إدعاء سقوط من علو.

الضحية سقط من باب معد لتركيب باب مصعد

وأفاد نجل عم الضحية أن «عبد الرحمن. م. ع. م» 21 سنة، «مبلط سيراميك»، ويقيم بذات الناحية، (شاهد واقعة) أنه أثناء عمله رفقة المتوفي بشقة بالطابق السادس بعقار تحت الإنشاء ملك «محمد. ل. ن. ا»، 52 سنة، تاجر عقارات، ويقيم بناحية جهينة اختل توازن المذكور وسقط من باب معد لتركيب باب مصعد أرضًا، و«لم يتم تركيب المصعد» ما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وأفاد عمهما «عبد ربه. ع. م. ا» 55 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم.

كسر بعظام الجمجمة نتيجة الاصطدام بجسم صلب

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة نتيجة الاصطدام بجسم صلب أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.