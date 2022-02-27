مصرع شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ في سوهاج.. «كان بيلعب بالسلاح»

شهدت دائرة مركز جرجا، جنوبي محافظة سوهاج، مصرع شاب بطلق ناري، إثر عبثه بسلاح كان بحوزته في المنزل، فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، أحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود بلاغٍ من «أحمد.م.ا»، 64 عامًا، ويقيم بناحية دائرة مركز جرجا، بوفاة ابن شقيقه «همام.ا.ا»، 26 عامًا، في منزله نتيجه إصابته بطلق ناري.

جثة مسجاة على الأرض

وانتقل ضباط مباحث مركزجرجا إلى مكان الواقعة، وتبين أنه في أثناء عبث المتوفى بالسلاح الناري المشار إليه، «خاص بالمتوفى»، في المنزل خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، وأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وتبين وجود جثة المذكور مسجاة على الأرض في غرفته بالطابق الأرضي، ويرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابته بطلق ناري في الصدر، وبجواره سلاح ناري «طبنجة» بها 5 طلقات، وتحفظت قوات الأمن عليها.

طلقة عن طريق الخطأ

وقال عم المتوفى، إنّه في أثناء عبث ابن شقيقه بالسلاح الناري المشار إليه «خاص بالمتوفى»، بالمنزل خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، أحدثت إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وأفاد شاهد الواقعة، وابن عم المتوفى «فارس.ا.م»، 16 عامًا، طالب، ويقيم بالناحية ذاتها بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم، وأبلغت النيابة لمباشرة التحقيق.