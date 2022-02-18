إصابة فتاة بتسمم بطما في سوهاج.. تناولت حبوب قمح ملوثة

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، إصابة فتاة بـ«حالة تسمم» ادعاء تناول حبوب قمح ملوثة بأقراص لحفظ الغلال، وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة بوصول «روان م ع» 17 سنة، لا تعمل، وتقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي بطما مصابة «بحالة إعياء» ادعاء تناول حبوب قمح ملوثة بأقراص لحفظ الغلال، وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

تناولت قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ

وأفاد شقيقها «محمود م ع»، 43 سنة، عامل ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء تواجد شقيقته المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ ما أدى لإصابتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وحرر المحضر اللازم وجرى إبلاغ النيابة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر استقبل مستشفى المنشاة المركزي «علي س م»، 27 سنة، كهربائي سيارات، ويقيم دائرة مركز المنشاة، مصابًا بـ«حروق من الدرجة الثانية بأجزاء متفرقة بالجسم»، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد شقيقه «وليد س م»، 35 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز اتهم «كرم ع ر»، 23 سنة، عامل، بمقهى ويقيم دائرة المركز بسكب إناء به ماء ساخن على شقيقه ما أدى لإصابته بسبب خلافات على قيمة مشروبات احتساها شقيقه المصاب بالمقهى.

وتم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بحدوثها دون قصد منه.