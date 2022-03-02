بايدن يتوعد بوتين بدفع ثمن باهظ بسبب أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن العالم يشهد معركة بين الأنظمة الديمقراطية والاستبدادية، مضيفا-في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس، إن العالم في حرب بين الديمقراطية والديكتاتورية.

وتوعد بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن باهظ بسبب هجومه على أوكرانيا، مشيرا إلى أن هجوم بوتين على أوكرانيا سيجعله أكثر ضعفا.

وقال الرئيس الأمريكي، إن الدبابات الروسية قد تقتحم أوكرانيا لكنها عاجزة عن كسب العقول والقلوب.

بايدن: الرئيس الأوكراني أصبح مصدر إلهام للعالم

وأشار بايدن، إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زويلينسكي، بات مصدر إلهام للعالم، وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الاتحاد الأوروبي بات أكثر قوة واتحادا من ذي قبل.