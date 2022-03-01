«سي إن إن»: الولايات المتحدة منحت زيلينسكي هاتف آمن للتحدث مع بايدن

أفادت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، خلال تقرير لها، بأن الولايات المتحدة لا تزال على اتصال منتظم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من خلال هاتف آمن يعمل عبر الأقمار الصناعية، قدمته الولايات المتحدة للحكومة الأوكرانية الشهر الماضي، قبل وقوع الغزو، بحسب تصريحات مسؤول أمريكي.

هاتف آمن يعمل عبر الأقمار الصناعية

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الاتصالات أصبحت أكثر أمانًا في السابق بين الأوكرانيين والمسؤولين الأمريكيين، عندما كانت تمر عبر السفارة في كييف، وعندما كانت الولايات المتحدة تستعد لإخلاء السفارة، ومع تصاعد المخاوف بشأن الغزو الروسي الذي يحدث الآن، أرسلت الولايات المتحدة الهاتف الذي يستخدم الآن إلى نظرائهم الأوكرانيين.

وأضاف أن الهاتف الآمن يسمح للرئيس الأوكراني بالبقاء على اتصال مع الولايات المتحدة أثناء تواجده، والتحدث مع بايدن، وأوضح زيلينسكي أنه يعتزم البقاء في البلاد، ويتنقل حاليًا إلى مواقع متعددة في كييف محمية بوجود أمني كبير.

وفي السابق، كان زيلينسكي قد صور رسائل فيديو لنفسه، وهو يتحدث أمام نصب تذكارية أو غيرها من المباني المعروفة في أوكرانيا، لكن خطابه أمام البرلمان الأوروبي جرى تقديمه عبر فيديو من غرفة غير معروفة، ومزينة فقط بالعلم الأوكراني.

تقديم هاتف مماثل لوزير الخارجية الأوكراني

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة قدمت هاتفا مماثلا عبر الأقمار الصناعية لوزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، ويتطلب الهواتف وجود الكهرباء، ولكن يمكن أن تعمل من مولد أو طاقة من السيارة إذا لزم الأمر، وفي البداية استغرق الأمر بضعة أيام حتى يتمكن الأوكرانيون من تشغيل هواتف الأقمار الصناعية، لأن التعليمات حول كيفية استخدامها كانت باللغة الإنجليزية، وليست بالأوكرانية.