إصابة طالبين في مشاجرة بينهما بسوهاج.. «بسبب المزاح»

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، نشوب مشاجرة بين طالبين في المرحلة الإعدادية، إثر تعدي كل منهما على الآخر بالضرب عقب انتهاء اليوم الدراسي وخروجهما من المدرسة وإحداث الإصابات المنوه عنها، وذلك بسبب المزاح فيما بينهما.

إخطار مدير الأمن بالمشاجرة

تعود أحداث وتقاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما يُفيد بوجود مشاجرة ومصابين أمام مدرسة الإعدادية المشتركة بدائرة مركز طما.

الطرفان يقيمان بذات الناحية

وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول «أحمد. م. ع. م. م»، 15 عاما، طالب، بمدرسة إعدادية المشتركة بطما، مصابًا بـ«جروح وسحجات بالذراع اليسرى وكدمة بالوجه»، وطرف ثان «مؤمن. ا. م. ف»، 15 سنة، طالب، بذات المدرسة، مصابًا بجرحين رضيين بفروة الرأس، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

بسبب المزاح فيما بينهما

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، و تم ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب عقب انتهاء اليوم الدراسي، وخروجهما من المدرسة، وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب المزاح فيما بينهما.

وبسؤال كل من والد الأول «محمود. ع. م. م»، 45 سنة، موظف، ووالد الثاني «أحمد. م. ف. ا»، 47 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية بمضمون ما تقدم.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.