 معركة الـ 3 ساعات تنهي حياة هارب من إعدام هدد بحرق أسرة في سوهاج

أنهت قوات الشرطة حياة مسجل خطر، صادر بحقه حكمين بالإعدام شنقا في قضيتين، ومحكوم عليه في 10 قضايا أخرى، بعد تبادل عنيف لإطلاق النيران، وحرصت الأجهزة الأمنية على التعامل مع المستهدف بحرص شديد لوجوده داخل منطقة سكنية بمدينة طما شمال سوهاج، وذلك على خلفية تهديده بحرق أسرة من أبناء عمومته بأسطوانات البوتاجاز بسبب خلافات مالية بينهم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مقطع فيديو لفتاة تستغيث بتهديد مسجل خطر لأسرتها بالحرق

ونشرت فتاة تدعى أمنية خالد، مقطع فيديو على صفحتها بـ«فيس بوك»، تستنجد من خلاله بأجهزة وزارة الداخلية، من قيام بلطجي بتهديد أسرتها بالحرق بأسطوانات البوتاجاز، وأنه يجلس أمام المنزل ويمنع أي شخص من الاقتراب من منزل أسرتها، وهو ما وجد تفاعلا كبير من المواطنين في المحافظة ووصل إلى وزارة الداخلية، التي تحركت على الفور بمدرعات إلى المنطقة المذكورة.

ووصلت قوات الشرطة بعد نشر مقطع الفيديو بساعات قليلة، وجرى تبادل لإطلاق النيران بين الشرطة والمسجل خطر، وتمكن من الهرب من المنطقة، ووضعت الأجهزة الأمنية تمركز أمام المنزل مكون من مدرعتين وضباط وجنود لحماية الأسرة من سطوته.

تحريات وجمع معلومات أسفرت عن تحديد مكان المسجل خطر

ولم تكتف الأجهزة الأمنية في سوهاج، بوضع تمركز أمني في المنطقة، لكن اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، كلف بتكوين فريق بحث بقيادة العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، لتحديد مكان تواجد المسجل خطر والقبض عليه لتقديمه للعدالة.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مكان إقامة المتهم في أحد الشقق السكنية بالمنطقة، وتم وضع سيناريو للقبض عليه، بعد أن تم عمل رسم للمنطقة لكيفية التعامل معه، وخاصة أنه يقع داخل منطقة سكنية.

تبادل إطلاق النار لـ3 ساعات

وصلت قوات الشرطة في التوقيت المحدد، وتم فرض كردون أمني على المكان والتنبيه على السكان بعدم الخروج إلى الشارع، وما أن شاهد المسجل خطر قوات الشرطة، حتى بدأ في إطلاق النيران بكثافة، وردت القوات بحذر عليه، وكانت الخطة أن يتم استنفاذ ذخيرته، واستمرت عملية تبادل إطلاق النيران لمدة قاربت من 3 ساعات حتى تم القضاء عليه، لتنهي الشرطة أسطورة ترويعه للمواطنين بالمنطقة.

جدير بالذكر أن فتاة تدعى أمنية خالد، تقيم دائرة مركز طما شمال سوهاج، قد قامت ببث مقطع فيديو منذ عدة أيام، تستغيث فيه بالشرطة لقيام مسجل خطر من أقاربها بتهديد أسرتها بالحرق بأسطوانات البوتاجاز.

وكلف مدير أمن سوهاج، رجال المباحث بالانتقال الفوري إلى المنطقة، وتم الدفع بمدرعتين، وعدد من الضباط والجنود، وعقب وصول القوات حدث تبادل لإطلاق النيران ولاذ المتهم الذي يدعى «عمرو»، 43 عاما، بالفرار من المنطقة.

خلافات على ملكية منزل بالميراث

وتبين من تحريات رجال المباحث، وجود خلاف بين المتهم ووالد الفتاة، على ملكية منزل بالميراث، وأنه مسجل خطر وصادر عليه حكمين بالإعدام في قضيتين، ومطلوب على ذمة 10 قضايا أخرى.