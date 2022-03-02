بايدن يعلن أمام الكونجرس إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الروسية

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطاب الاتحاد الذي ألقاه أمام كونجرس بلاده، أن بلاده تغلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرنيا.

وقال الرئيس بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أخطأ التقدير بشكل سيئ عندما غزا أوكرانيا، موضحا في الخطاب: «قبل 6 أيام، سعى فلاديمير بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر ولكنه أخطأ في تقديره بشكل سيئ»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

ماليزيا تمنع دخول ناقلة نفط ترفع علم روسيا خاضعة للعقوبات

منعت السلطات في ماليزيا، دخول ناقلة نفط ترفع علم روسيا خاضعة للعقوبات الأمريكية، التي فرضتها واشنطن على موسكو، على خلفية عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وكانت طائرة ركاب روسية كانت متجهة إلى جزيرة ماديرا البرتغالية، اضطرت في وقت سابق، إلى العودة بعد إعلان إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطيران الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أعلنت وزارة «الطاقة» الأمريكية، سحب 30 مليون برميل نفط خام من الاحتياطي الاستراتيجي، فيما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن مجموعة «إيني» النفطية الإيطالية، تعتزم بيع حصتها البالغة 50% في خط أنابيب الغاز «بلو ستريم» الروسي إلى تركيا.

«سوميتومو إلكتريك» اليابانية تعلق عمل مصنع لها في جنوبي أوكرانيا

من جانبها، قررت شركة «سوميتومو إلكتريك» اليابانية تعليق عمل مصنع لها في جنوبي أوكرانيا لإنتاج الموصلات الكهربائية الخاصة بالسيارات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في النمسا، أعلنت في وقت سابق، حظر نشاط الفرع الأوروبي من بنك «سبيربنك» الروسي بناء على طلب من «البنك المركزي الأوروبي».