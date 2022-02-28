ارتفاع أسعار النفط إلى 105.07 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة لـ«خام برنت» أكثر من 7 دولارات، لتسجل 105.07 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 7 دولارات، لتحقق 99.10 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وجاء الارتفاع في أسعار النفط على خلفية، استمرارًا للعملية العسكرية التي شنتها القوات الروسية في أوكرانيا، منذ الخميس الماضي.

«فرجينيا» الأمريكية: إزالة 7 أنواع من الفودكا الروسية من متاجر الخمور

وفي سياق آخر، أمرت إدارة مراقبة الكحول في ولاية فرجينيا الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي للولايات المتحدة الأمريكية، بإزالة 7 أنواع من الفودكا الروسية من متاجر الخمور بسبب العملية العسكرية الروسية، مشيرة في بيان، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى أنه لن يجري سحب الفودكا ذات الطابع الروسي والتي لم تُنتج في روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.