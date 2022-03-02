كورونا يحرم مخرج «The Batman» من العرض الخاص لفيلمه

غاب المخرج مات ريفز عن العرض الأول لفيلمه المنتظر «The Batman»، في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء في مركز لينكولن بولاية نيويورك، وحضره عدد من أبطال الفيلم وصناعه، من بينهم روبرت باتينسون وزوي كرافيتز، حيث جاء غياب «ريفز» بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

مات ريفز: رحلة «The Batman» استغرقت 5 سنوات

بعد تقديم الممثلين على خشبة المسرح، تحدث «ريفز» عن سبب غيابه من خلال مكالمة فيديو قبل عرض الفيلم، قائلاً: «رغم حصولي على التطعيم المزدوج والتعزيز، فقد أصبت بكوفيد»، متابعا: «الخبر السار هو أنني بصحة جيدة، أنا بخير. لكن عدم وجودي معكم أمر محزن بالنسبة لي؛ لأن هذا الفيلم يعني الكثير بالنسبة لي، لقد كانت رحلة استغرقت خمس سنوات، وأنا متحمس حقًا لأننا سنشاركها معك الليلة».

وتابع مخرج فيلم «The Batman» في كلمته: «أريد أن أشكر الطاقم الرائع الذي صنعت هذا الفيلم معهم، من أعماق قلبي، إنهم حرفيون وفنانون رائعون وأفضل طاقم عملت معه على الإطلاق»، مضيفا: «أعلم أن الكثير منكم موجود الليلة، أنا حزين جدًا لأنني لست موجودًا معك، أود أن أشكر كل واحد منكم بالاسم، على الرغم من أنهم أبلغوني أن هذا الفيلم الذي صنعناه طويل جدًا».

موعد طرح فيلم «The Batman»

ويعتبر «The Batman» واحدا من أطول الأفلام المأخوذة عن الكتب المصورة، وتصل مدة الفيلم إلى ساعتان و47 دقيقة، حيث يعتبر الثالث بعد بعد فيلمي «Avengers: Endgame» (181 دقيقة)، و«Justice League» نسخة المخرج زاك سنايدر (242 دقيقة).

وسيبدأ عرض الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم في 4 مارس الجاري، بينما يتوقع محللون أن يحقق الفيلم إيرادات مرتفعة في حدود 100 إلى 125 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.