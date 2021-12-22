14 تصريحا لـ رشوان توفيق: رفضت مشاهد القبلات.. وأبويا كان صاحب المليجي

حل الفنان الكبير رشوان توفيق ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، في لقاء تحدث خلاله عن بداياته الفنية والأدوار التي قدمها في مسيرته الفنية الطويلة التي تجاوزت الـ60 عاما وزوجته الراحلة وبعض الأدوار التي قدمها في حياته.

أبرز ما ذكر رشوان توفيق

1- دور «عم شتا» دور كوميدي قريب لقلبي، والفضل يعود للكاتب عمرو محمود ياسين، وهو كاتب متميز ومهذب، بالإضافة لدور المخرج عصام نصار، والحدوتة كلها كانت حلوة والبجامات اللي لبستها دي بجامات كستور ومكوية ومحطوطة في الدولاب من سنوات طويلة.

2- عمرو ياسين كتب شخصية كتابة رائعة بها جانب صوفي ومشاعر إنسانية تكفي لخروجه بهذا الشكل الجميل، وكنت سعيد بيهم جداً رغم كونهم خمس حلقات، خاصة أن الأجواء التي اكتنفت تصوير الأحداث كانت جميلة جداً.

3- محمود ياسين صديقي من زمان جداً، وأعرفه من وقت ما كنت بخرج «من الجاني؟»، وهي أول معرفة، وقال لي وقتها أنا محمود ياسين وكان طالب في ليسانس الحقوق وهو شخص عنده أصالة واحترام لما بقى نجم كبير وملى السينمات وربنا إداله وبقى النجم الأول كان بيدخل أوضة المكياج في الاستوديو في عجمان كان يقول للماكيرز أول من وقفني أمام الكاميرا هو رشوان توفيق وكان بيني وبينه ود كبير وعملنا مع بعض أعمال زي أبو الحنيفة النعمان وأعمال كثيرة مع بعض.

4- أبويا كان صاحب المليجي ويحب الفن ولكن والدتي كانت بتصلي ومن أولياء الله الصالحين وأخدت التوجيهية عشان أخش المعهد العالي للفنون المسرحية ومكملتش دراسة كلية الحقوق عشان تضارب الاوقات وقلت وقتها كلية الحقوق مابتقبلش شريك.

5- احنا جيل سعيد عشان شوفنا تجربة التلفزيون وكنت من المشاركين فيه وحضرت يوم افتتاح التلفزيون.

6- أول ظهوري في التلفزيون كانت حدوتة غريبة جدا.. وكانوا جايبين مخرجين ومتخصصين أمريكان وألمان وأول دور ليا في التلفزيون عملته بدل أحمد رمزي وكان ببلاش وعملت أدوار علامة بالنسبة ليا زي الليل وآخره والمال والبنون وبكيت لما قريت مشهد الدعاء في مسلسل الليل وآخره.

7- نور الشريف زي ابني وقالي إنت عملت مشهد عظيم جدًا في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.

8- أشكر القائمين على تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي وكنت مخضوض وأشعر بأن هذا علامة تدل على فضل الله عليا.

9- في مسيرتي لم أتنازل عن أي أخلاقيات أو سلوكيات وهذه من رحمة الرحمن بي.

10- سمير غانم كان إنسان جميل جدا هو وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، وكان بيني وبين دلال علاقة جيدة، شفتها من أربع أو خمس سنوات لابسة أخضر فهاتفت وقتها الراحلة رجاء الجداوي وأخبرتها عن الرؤية فأخبرتها بها وأصبح بيننا تواصل من وقتها وأصبحنا نتبارى في العبادة وقراءة القران.

11- رفضت مشاهد القبلات والمحتوى اللي مقبلوش معملوش ولم أقبل في حياتي سوى زوجتي ولازم أكون قابل الدور ومحتواه واللي مقبلوش معملوش.

12- اتعرض عليا دور مع نيللي وقالولي هتبوس نيللي ياعم قولتلهم معرفش أبوس حد وده كان قراري أنا وأميمة زوجتي الوحيدة التي قبلتها ولم أقبل غيرها.

13- بتوحشني زوجتي حتى الآن وكافحت معايا كفاح مرير وأدتني عمرها كله وعمري ما مريت بأزمة في حياتي وتذمرت وربنا كان بيحلها في الوقت المناسب وزوجتي كانت جميلة وأنا كنت باخد منها مصروفي وهي اللي جهزت البنات ومكنتش بخرج من البيت عشانها وكنت جايب 3 يشتغلوا في البيت عشانها.

14- أول مرة قالتلي أنا بحبك كان قبل وفاتها بيومين وقولت لها هو أنا هفضل طول عمري أقولك بحبك وقالت لي أنا اللي طول عمري بحبك يا رشوان ومفتقدها لغاية دلوقتي وطول ما أنا قاعد بكلمها وبيحصلي اتصال بالعالم الآخر والأرواح وشوفت مراتي وقالتلي بتوحشني وأشعر بأني أسمعها حتى الآن وأول ما أغفل يحصل الاتصال الروحي.