السجن 6 أشهر وغرامة 300 ألف جنيه لمتهمين بتسهيل الهجرة غير الشرعية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوة التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، حضوريا، بمعاقبة 6 متهمين بالحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة 50 ألف جنيه لكل واحد منهم، بإجمالي 300 ألف جنيه.

وصدر الحكم في أحداث القضية رقم 15722 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 3797 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، وذلك اتهامهم بنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة إيطاليا معرضين حياتهم لخطر الفقد، والسلامة الجسدية.

تهريب الشباب

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كلا من «عبدالوهاب.م»، و«محمد.ح»، 24 عامًا، ليسانس حقوق، و«وليد.م.ع»، 27 عاما، ويقيم بقرية سد خميس، التابعة لمركز سيدي سالم، و«نبيل.ج»، 62 عامًا، عامل زراعي، و«تامر.ع»، 41 عامًا، تاجر مواشي، و«طارق.س»، 48 عامًا، سائق، إلى محكمة جنايات فوه، لأنهم في شهر يوليو 2021، لإجراء محاكمتهم عما جرى اتهامهم فيه بتأسيس جماعة إجرامية لتهريب الشباب.

وتبين من أوراق القضية، أن تلك الجماعة تخصصت في تهريب البشر من خلال استغلالهم لحاجة المجني عليهم برغبتهم في السفر، والتحصل منه على مبلغ مالي نظير ذلك، واستقطابهم الشباب من أجل ذلك الغرض.

وتلقت إدارة الهجرة غبر الشرعية والاتجار بالبشر في مركز شرطة مطوبس في يوليو 2021 بلاغا من «سامية.خ.ع.أ»، ربة منزل، يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بمحاولة استقطاب ابنها «السيد.ن.ع.م.ا»، البالغ من العمر 21 عاما، للسفر إلى إيطاليا، مقابل مبلغ مالي 120 ألف جنيه، وطلب منها التوقيع على إيصال أمانة بالمبلغ على بياض.

بلاغ سيدة يقود الأمن للقبض على التشكيل العصابي

وذكرت السيدة في بلاغها، أنه بعد مرور حوالي ساعات قليلة اكتشفت عدم صحة ما قاله لها، وأن ابنها سيسافر إلى إيطاليا عن طريق البحر المتوسط من خلال عائمات الصيد، فعدلت عن قرارها ودلت التحريات على صدق كلام السيدة، وأن هناك جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين ذات الطابع غير الوطني ويستغلون حاجة طالبي الهجرة، ورغبتهم للسفر مقابل حصولهم على مبالغ نقدية نظير تمكينهم من ذلك، ونقلهم إلى دولة إيطاليا بحرًا عن طريق مراكب الصيد، وجرى القبض عليهم.