اعتماد نجاح 137 شخصا في مسابقة الوظائف الإشرافية بـ«تعليم مطروح»  

نجح 137 من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمطروح في مسابقة الوظائف الإشرافية بالتعليم.

واعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم، والتي شملت وظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية وموجه عام وأول مادة دراسية ومدير مدرسة ووكيل مدرسة في جميع المراحل التعليمية.

159 تقدموا للوظائف

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، إن 159 من العاملين بتعليم مطروح والذين تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التي جرى الإعلان عنها تقدموا للوظائف الإشرافية، اجتاز منهم عدد 137 قيادة وفق تقديرات لجنة المقابلات الشخصية والتي أجريت لهم منذ ثلاثة أشهر.

محافظ مطروح يهنىء قيادات التعليم الفائزة

وتوجه محافظ مطروح بأسمى التهاني للفائزين فى مسابقة الوظائف الإشرافية، متمنياً لهم مزيد من التوفيق فى وظائفهم واستمرار جهودهم لإثراء العملية التعليمية والرقي بها.

كوادر قادرة على بناء الدولة

وفي ذات السياق، توجه وكيل تعليم مطروح بالشكر إلى المحافظ عرفانا بتقديمه جميع الدعم للعملية التعليمية، بما يحقق أهداف التطوير المنشودة مسايرة لخطة الدولة نحو النهوض بالتعليم، وإعداد كوادر قادرة على بناء الدولة المصرية الحديثة ومواكبة خطط المشروعات القومية.

تدريب الكوادر التعليمية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك اهتماما بتدريب جميع القيادات التعليمية في المدارس والإدارات التعليمية المختلفة، من إدارة الحمام والبنجر والعلمين والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى إدارة السلوم غربا وسيوة جنوباً، والعمل على ثقل جميع مهاراتهم بما ينعكس على مستوى العملية التعليمية.