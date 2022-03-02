ورشة عمل بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل

نظم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، برنامجا للتعريف بمتطلبات تسجيل وحدات الرعاية الأولية للعاملين بـ8 مراكز ووحدات صحية بالمحافظة على مدار 3 أيام من 1- 3 مارس، إلى جانب تنظيم ورشة عمل موسعة للتوعية بمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021 للعاملين بمستشفى شرم الشيخ الدولي على مدار 5 أيام، وذلك في إطار استعداد المستشفى للاعتماد حيث تم تسجيلها في فبراير 2020.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء.

شرح مفصل لمعايير السلامة الوطنية

وشارك بالبرنامج التعريفي بمتطلبات تسجيل وحدات الرعاية الأولية، 38 من العاملين بإدارات الدعم الفني، والرقابة الداخلية، والرعاية الأساسية، ومسئولي إدارات الجودة ومكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية بثلاث وحدات طب أسرة هي «المراخ بطابا - الجبيل بالطور- وادي مندر بشرم الشيخ»، و5 مراكز صحية في «الرويسات شرم الشيخ - دهب – أبوزنيمة – راس سدر- المزينه بنويبع »، ويتناول البرنامج شرحا مفصلا لمعايير السلامة الوطنية والتي تشمل: القواعد العامة بشأن سلامة المرضى، ومعايير الجراحة والإجراءات التداخلية الآمنة، وإدارة وسلامة الدواء، وسلامة البيئة والمنشآت، إلى جانب متطلبات الجودة الأساسية التي تدعم ثقافة وضع احتياجات المريض كأولوية داخل الوحدة الصحية، والمعايير الخاصة بالحصول على الرعاية الصحية واستمراريتها وإحالة المرضى من مستوى إلى آخر.

كما يشمل البرنامج معايير تقديم خدمات الرعاية المتكاملة، التي تضم كيفية التعامل مع حالات الطوارئ الطبية والبرامج التي تقدمها الوحدات الصحية مثل: برامج التطعيم، برنامج صحة الطفل، وصحة الأم، والصحة الإنجابية، كما يشمل التعريف بمعايير الخدمات والفحوصات الطبية المساعدة، وقواعد إدارة وسلامة الدواء، فضلا عن إدارة وحوكمة المنشآت الصحية.

تنظيم ورشة عمل للتعريف بمعايير الاعتماد

وفي سياق متصل، نظمت الهيئة ورشة عمل موسعة للعاملين بمستشفى شرم الشيخ الدولي؛ للتعريف بمعايير الاعتماد إذ يستعد فريق العمل بالمستشفى للحصول على اعتماد GAHAR 2021، وقام وفد الهيئة بتدريب المشاركين في البرنامج على التفاصيل المتعلقة بالركائز الأساسية للنُظم الصحية الحديثة، التي تشملها معايير الاعتماد، وعلى رأسها الفاعلية الإكلينيكية التي تقيس نتائج الإجراءات التي تمت خلال التعامل مع المريض ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة طبقًا لأدلة العمل الإكلينيكية وما يترتب عليها من تقليل نسبة المرض والوفيات، وتقليل مدد الإقامة بالمستشفيات، إلى جانب سلامة متلقي الخدمة ومقدمها والمنشأة والبيئة التي صممت متطلبات السلامة الوطنية NSR لضمان تحقيقها، وكفاءة تقديم الخدمات لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورضاء المريض عن الخدمة وعن الأداء الإكلينيكي، إذ يعد المريض هو المحور الأساسي للخدمات المقدمة في كل النظم الصحية العالمية الحديثة وركيزة أساسية في معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.