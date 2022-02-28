جامعة مصر للعلوم تستضيف مؤتمر تقنيات طب الأسنان بمشاركة «جنوا الإيطالية»

نظمت كلية الطب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤتمر دهب الدولي بعنوان «لمحة عن مستقبل التقنيات الحديثة لطب الأسنان» في نسخته الرابعة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وبدعم خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفي إطار التعاون المشترك بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جنوا الإيطالية.

وضم المؤتمر العديد من ورش العمل، والمحاضرات، والعروض الحية، بحضور عدد من المحاضرين الدوليين والأجانب، ومجموعة متميزة من أهم المحاضرين المصريين، لتقديم محتوى علمي لطلاب وأطباء طب الأسنان في مصر، وذبمشاركة 20 كلية ممثلة في عمداء الكليات من الجامعات الحكومية والخاصة.

مستقبل التقنيات الحديثة في طب الأسنان

وصرح الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأنّ محاور المؤتمر اعتمدت على إلقاء لمحة عن مستقبل التقنيات الحديثة في طب الأسنان، وعرض المستجدات في مجال طب الأسنان، وتسليط الضوء على كل ما هو جديد في عالم طب الاسنان، موضحا أنّ المؤتمر ركز على الحديث عن «استخدامات الليزر في مجال طب الأسنان، البوتوكس، والفيلر العلاجية» في طب الأسنان، وطب الأسنان الرقمي، ومتابعة الجديد في زراعة الأسنان.

وأكد الدكتور أشرف حيدر، أنّه جرى تنظيم حلقات نقاشية حية مع أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تطرقت الى أهمية التحديات التي تواجه طبيب الأسنان أثناء علاجه لمرضى القلب، وما يتعرض له طبيب الأسنان من مشاكل بدنية تسببها المهنة، موضحا أنّ المؤتمر اهتم بعمل مسابقة لأفضل ملصق، وكانت على مستويين، الأول يخص أطباء الامتياز عبارة عن عرض للحالات التي عالجها الأطباء، وهي حالات علاجية شاملة، أما المستوى الثاني فكان لخريجي كلية الطب وجراحة الفم والأسنان في مختلف الكليات على مستوى جمهورية مصر العربية، لعرض ما تم نشره من أبحاث علمية في أحدث مجالات طب الأسنان.

وأشار حيدر، إلى أنّ أهم ما يميز المسابقة، أنّ الجوائز الممنوحة من الجامعتين تشجع على التعليم المستمر وتنمية المهارات المهنية لخريجي طب الاسنان من خلال إتاحة الفرصة في الاشتراك المجاني في إحدى الزمالات المهنية التي تدرسها الجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جنوا الإيطالية.

جامعة مصر

وقالت الدكتورة هالة المنوفي عميد كلية الطب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنّ فعاليات المؤتمر استمرت 4 أيام، وحرصت الكلية من خلالها على الظهور بشكل جديد ومتميز من خلال مؤتمرها الدولي تماشيا مع الرؤية والمعايير المتبعة في المؤتمرات العلمية الدولية، تزامنا مع احتفالات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على إنشائها، كما تم مشاركة الخريجيين من الدفعات السابقة ضمن فعاليات ملتقى الخريجين الثالث، والذي جرى تنظيمه على هامش فعاليات المؤتمر، وجرى تكريم عقيد طبيب متقاعد مصري، الدكتور أحمد عبدالقادر، وتكريم الطبيب بدر الشريف، من المملكة العربية السعودية.

وأشارت الدكتورة هالة المنوفي، إلى أنّه خلال فعاليات المؤتمر جرى تكريم الدكتورة كاميليا أمين، نائبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق صلاح الدين رئيس لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، واللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت، رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا.