رئيس جامعة بنها يشهد احتفال «طلاب من أجل مصر» بالإسراء والمعراج

شهد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، الندوة التي نظمتها أسرة «طلاب من اجل مصر»، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب، والإدارة العامة لرعاية الشباب.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد نصار، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الديني ونشر الدعوة بديوان وزارة الاوقاف، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والمنشد الديني أحمد العمري، والدكتور أحمد نجيب، رائد أسرة «طلاب من أجل مصر»، ومدير مركز إعداد القادة بمشتهر، ورئيس الاتحاد العام للطلاب، ومقرر الأسرة، عبد الله البتة.

الإسراء والمعراج معجزة إلهية

وأشار الدكتور جمال سوسة، خلال الندوة، إلى أن ذكرى الإسراء والمعراج تُعد واحدة من أبرز المعجزات الحقيقية التي حدثت لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تعتبر نوع من أنواع التعويض الإلهي له بعد ما واجهه من آلام وصعوبات في حياته، مشيراً إلى أن هذه الذكري المباركة والمعجزة الإلهية التي اختص الله بها نبينا فأيده ومجده وواساه وتولاه ورفع ذكره وقدره وأعلى شأنه ووهبه وأمته في ختام رحلة المعراج نعمة فرض الصلاة.

الإسراء والمعراج.. منهجاً للحياة وجهاداً للنفس

وخلال الندوة، قدم رئيس جامعة بنها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة الطيبة، التي تجلت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمتنا فكانت منهجاً للحياة وجهاداً للنفس، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة، من كل سوء ومكروه وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية «ميت حلفا»

في سياق آخر، نظمت كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها، قافلة طبية بقرية «ميت حلفا» بمركز قليوب، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية.

يأتي تنظيم هذه القافلة الطبية برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود مغربي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور وليد طلعت، القائم بأعمال عميد الكلية، إن القافلة تضمنت تخصصات علاج طبيعي للأعصاب، والعلاج الطبيعي للعظام، والعلاج الطبيعي للأطفال، وذلك بالتنسيق مع رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار «طلعت» إلى أن القافلة شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى مختلف الأقسام الطبية، وقد تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 90 حالة مرضية من أهالى القرية.