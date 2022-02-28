جامعة الأقصر و«مصر للأسمنت» يوقعان بروتوكول تعاون لبناء منشآت للتطوير

استقبل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وفدًا من شركة مصر للأسمنت، برئاسة المهندس بسام عبد الرسول، رئيس مجموعة شركة مصر للأسمنت للشؤون الفنية، يرافقه المهندس ماجد أديب، رئيس المجموعة للتسويق، والمهندس يحيي عطية مدير عام مصنع مصر للأسمنت قنا، والمهندس أسامة محمد طه مدير مبيعات شركة مصر للأسمنت بيتون، والمهندس خالد محمد، مسؤول المبيعات بشركة مصر للأسمنت بقنا.

بروتوكول تعاون للتطوير

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة، أنّ هذا الاجتماع تناول الاتفاق حول المنشآت الجامعية التي ستساهم شركة مصر للأسمنت في تأسيسها، ضمن الاتفاق المبرم مع الشركة، مؤكدًا أن الجامعة تسابق الزمن بهدف تحقيق التنمية وفق برنامج قائم على التنسيق بين الجهات الداعمة، والمشاركة بهدف تحقيق التطوير المثمر الذي يعزز سبل الاعتماد على الذات، ويعود بالنفع على أبناء الأقصر والصعيد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنّ الجامعة كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع الشركة في إطار الخطة الاستراتيجية لجامعة الأقصر والتعاون المتبادل مع مؤسسات المجتمع المدني في كل المجالات، بالقدر الذي يحقق مصلحة الطرفين، وفي إطار حرص شركة مصر للأسمنت- قنا، على التعاون في آداء دورها المجتمعي، وتوطيد المنفعة المتبادلة من خلال ترابط شباب الباحثين بالجامعة مع العاملين في مجال الصناعة وتبادل الخبرات.

تبادل الخبرات العلمية والبحثية

يشار إلى أن البروتوكول الذي أبرم بين الجامعة والشركة، تضمن عدة مجالات منها التعاون في تبادل الخبرات العلمية والبحثية والتدريبية بين الجانبين، ودعم الطلاب غير القادرين وما تستلزمه المدن الجامعية التابعة للجامعة، إجراء البحوث العلمية في موضوعات تخصصية، تسهم في تطوير الصناعة.