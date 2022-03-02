«عبدالرازق» من المغرب: إلغاء الطوارئ كشف الوجه الحقيقي منظمات حقوق الإنسان

شهدت زيارة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الرسمية إلى المغرب نشاطاً مكثفاً له صباح اليوم، إذ التقى رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة الذي أعرب عن سعادته باستقبال الوفد المصري.

مجلس الشيوخ

وأكّد رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب على كل المستويات مبدياً إعجابه الشديد بما تشهده مصر من نهضة وانجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أعرب عن تطلعه للمزيد من الخطوات لتطوير التعاون بين مجلس الشيوخ في مصر ومجلس المستشارين في المغرب لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، موضحاً دور مجلس المستشارين كمجلس منتخب يضم جميع فئات الشعب المغربي.

حقوق الإنسان

فيما أعرب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي شهدها الوفد المصري منذ لحظة وصوله إلى المغرب، مؤكّدًا أهمية دور البرلمان بالبلدين الشقيقين في دعم العديد من القضايا العربية والإفريقية.

وأشار إلى وجود الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن لكلا المجلسين التعاون بشأنها مثل قضايا التنمية وحقوق الإنسان ومواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، موضحاً أنَّ مصر خطت خطوات حثيثة وواسعة في مجال حقوق الإنسان من أهمها قرار إلغاء قانون الطوارئ.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ أنَّ هذا القرار كان له بالغ الأثر في كشف هذه المنظمات المشبوهة التي كانت دائمًا ما توجه انتقادات كاذبة لمصر حول حقوق الإنسان فيها.

وفي نهاية اللقاء، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم بهدف مدّ جسور التعاون بين المجلسين ثم تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والنائب عفت السادات، ومن الجانب المغربي أمين عام مجلس المستشارين ومساعده ورئيس لجنة العلاقات الخارجية ومساعده.

كما التقى رئيس مجلس الشيوخ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بمقر وزارة الخارجية، إذ رحب «بوريطة» بالوفد المصري برئاسة «عبدالرازق»، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وقوتها الحالية، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارة رفيعة المستوى، مؤكّدًا أهمية التنسيق المشترك بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس المستشارين المغربي لدعم العلاقات على مختلف الأصعدة.

وتوجه «عبدالرازق» بالتقدير والثناء لوزير الخارجية على حسن الاستقبال، مؤكّداً متانة العلاقة بين الشعبين من قديم الأزل والتي سيبنى عليها لتقويتها بتبادل الخبرات والزيارات بين المجلسين خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم اليوم بينهما.