وزير الشباب: طورنا 40 ناديا.. و«مدينة مصر» جاهزة لاستضافة بطولات عالمية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنّ البنية الشبابية والرياضية المصرية شهدت العديد من الإنجازات مؤخرا، منها إضافة 3758 ملعبا خماسيا وقانونيا لكرة القدم إلى مراكز الشباب والأندية حتى المرحلة التاسعة، والبالغ عددها إجمالا 4374 مركزا، إضافة إلى المنشآت الشبابية الأخرى.

تطوير مراكز الشباب

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية، وبينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط، أنّ أعمال التطوير تضمّنت 5 مراكز للتنمية الشبابية والرياضية وتطوير الاستادات لخدمة المحافظات وتطوير فروع سلسلة نادي النادي، موضحا أنّ التعاون مع القطاع الخاص، أثمر عن تطوير 40 ناديا خاصا، وهو الأمر الذي تتبناه الدولة المصرية، وتوسعت فيه مؤخرا.

مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

وتابع صبحي، أنّه مع الاحتفاظ بالجانب الخدمي للرياضة، استطعنا تطوير مفهوم الاقتصاد الرياضي وصناعة الرياضة المصرية، وأصبحت مصر تمتلك واحدة من أعظم المنشآت الرياضية على مستوى العالم، وهي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، التي وجّه الرئيس بإنشائها، والتي تؤهل مصر لتنظيم كبرى المنافسات الرياضية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنّ أولى مراحل مدينة مصر، شهدت استضافة حدث كبير، تمثل في بطولة العالم للرماية بالتعاون مع القوات المسلحة، وأصبحت الدولة المصرية مرصدا ومركزا عالميا رياضيا جاهزا لاستضافة المنافسات والبطولات القارية.