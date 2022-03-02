وزير الرياضة: «حياة كريمة» أحدثت نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كان لها الفضل في إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الخدمات؛ ومن بينها مراكز الشباب وشمل ذلك 1041 مركزا جديدا بين الإنشاء الجديد والتحديث والتطوير في المرحلة الأولى من المبادرة.

دراسة إنشاء أعداد أكبر من مراكز الشباب

وأضاف في كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات ومن بينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط: «ندرس في المرحلة الثانية إنشاء أعداد أكبر من مراكز الشباب، ونستهدف تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى دورها الملموس في تنمية الوعي والانتماء بين الشباب والنشء».

بناء القرية لبناء الدولة

وأكد، على أن مظلة «حياة كريمة» أصبح مضمونها ومفهومها هو إنشاء وبناء وتطوير وتعليم ومساندة للقرية المصرية التي تساعد على بناء دولة الأمل والعمل، الدولة السالمة لا المستسلمة، ودولة الحلم والعلم، كما وصفها رئيس الجمهورية.