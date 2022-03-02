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مفاوضات روسيا وأوكرانيا تدخل نفقا مظلما.. ومصادر: تأجلت لوقت غير معلوم

تأجيل مفاوضات روسيا وأوكرانيا إلى وقت لاحق

كتب:

رؤى ممدوح
10:56 ص | الأربعاء 02 مارس 2022
المفاوضات الروسية الأوكرانية

المفاوضات الروسية الأوكرانية

قالت مصاد مقربة من الوفد الروسي في مفاوضات موسكو وكييف، على خلفية الأزمة التي اندلعت بين البلدين مؤخرا، إنّ المفاوضات لم تُلغى، بل تأجلت إلى وقت لاحق، بحسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

مفاوضات روسيا وأوكرانيا

جاء ذلك بعد عقد أولى جلسات المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني الإثنين الماضي على حدود بيلاروسيا، عقب رفض الوفد الأوكراني الدخول إلى مينسك، بدعوى تعرض أوكرانيا لهجوم روسي من الأراضي البيلاروسية.

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