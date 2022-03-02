عاجل.. تركيا تمد أوكرانيا بطائرات دون طيار

قال أوليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني، إن طائرات تركية جديدة دون طيار وصلت إلى أوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونقلته وكالة سبوتنك الروسية: «وصل بالفعل إلى أوكرانيا طائرات من دون طيار من نوع بيرقدار، وهي في مهمة قتالية».

وتابع وزير الدفاع الروسي: «سيكون هناك المزيد من ستينغرز وجافلينز، أوروبا خلفنا وتوفر الضروريات الأساسية للدفاع».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أنه قدماً طلباً إلى الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين الماضي، وأن طلبه تم تسجيله وقبوله، ومن المتوقع أن يعقد الاتحاد الأوروبي جلسة خلال 10 و11 مارس الجاري للبت في ضم عضوية أوكرانيا إلى الاتحاد.

الاتحاد الأوروبي يقبل طلب أوكرانيا بالانضمام

وعلق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لا يشكل خطرا على أمن روسيا الإستراتيجي، مؤكدا على أن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية، وأن دستور أوكرانيا الجديد يضم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها السابع على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة ضد روسيا، لحماية المواطنين في إقليم الدونباس، والتي تقع فيه جمهوريتي دونيستك ولوغانسك الشعبيتين المنفصلتين عن أوكرانيا من جانب واحد، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بحسب تصريحات الرئيس الروسي.

بوتين: نستهدف البنية التحتية العسكرية للجيش الأوركراني

وأكد «بوتين» على أن روسيا في حربها ضد أوكرانيا، تستهدف البنية التحتية العسكرية للجيش الأوركراني، وليس استهداف المدنيين، وهو الأمر الذي نفته أوكرانيا معلنة سقوط ضحايا من المدنيين الأوكرانيين من بينهم أطفال.

ودخلت أوكرانيا وروسيا في مفاوضات على حدود دولة بيلاروسيا، وخرج الرئيس الأوكراني، معلنا أن المفاوضات لم تكن على المستوى المطلوب، ليتم الاتفاق على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مرة ثانية من المقرر أن تتم اليوم.