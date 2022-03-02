«بايدن»: واشنطن لن تتدخل في الصراع بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن لن تتدخل في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أثناء إلقائه خطاب الاتحاد أمام الكونجرس الأمريكي، أن بلاده قررت نشر قوات إضافية في أوروبا لحماية الحلفاء في «الناتو» فقط.

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، قالت في وقت سابق، إن بايدن، أشار إلى أن بوتين أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا.

قال مصدر مطلع، إن زعماء دول «الاتحاد الأوروبي» سيبحثون عضوية أوكرانيا بـ الاتحاد في قمة سيعقدونها في العاصمة الفرنسية «باريس» يومي الـ10 والـ11 من مارس الجاري.

وقالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن الممثلين الدائمين سيطلبون من «المفوضية الأوروبية» النظر في إمكانية قبول «كييف» في الاتحاد الأوروبي".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، طالب في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بدعم أكبر في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

مسؤول أوكراني: قبول وتسجيل طلب كييف لعضوية «الاتحاد الأوروبي»

من جانبه، قال أندريه يرماك مدير مكتب زيلينسكي إنه تم قبول وتسجيل طلب كييف لعضوية «الاتحاد الأوروبي».

بدورها، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أن رئيسها الجنرال مارك ميلي سيزور مقر حلف شمال الأطلسي «الناتو» في بروكسل، ودول شرق أوروبا. ومن المتوقع أيضا أن يزور المسؤول العسكري الأمريكي، مدينة «شتوتجارت» الألمانية حيث يقع مقر القيادة الأوروبي للقوات الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تسجيل انفجارات في خاركوف وخيرسون و«دونيتسك»

وكانت بعثة منظمة «الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا»، أعلنت في وقت سابق، تسجيل انفجارات وإطلاق كثيف للنار في: خاركوف وخيرسون الأوكرانيتين، وجمهورية «دونيتسك» الشعبية.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إنه تم استهداف مواقع عسكرية أوكرانية عبر أراضي بيلاروسيا، فيما أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى عملية إنزال مظلي روسي في خاركيف شرقي أوكرانيا.

من جانبه، أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة» بجنيف جينادي جاتيلوف، أن القواعد العسكرية الأمريكية بأوروبا تشكل تهديدا لأمن موسكو، وشدد المسؤول الروسي، على ضرورة إزالة السلاح النووي الأمريكي من المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية، أعلنت في وقت سابق، تقليص عدد دبلوماسييها في أوكرانيا، فيما قال سفير أوكرانيا في تل أبيب ، إيفجين كورنيتشوك، إنه طلب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقف بث القنوات التابعة للحكومة الروسية في إسرائيل.