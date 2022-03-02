واشنطن تطرد 12 دبلوماسياً روسياً.. وموسكو تتوعد بالرد

طردت واشنطن اليوم الأربعاء 12 دبلوماسياً روسياً من بعثة موسكو في الأمم المتحدة، من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية أنّ طرد دبلوماسيها ينتهك التزامات واشنطن ولن يمر دون ردّ، مشددة على أنَّ قرار طرد الدبلوماسيين الروس من بعثة الأمم المتحدة يعد تصعيدا متعمّدا من واشنطن.

حملة روسية عسكرية موسعة على أوكرانيا

جاء ذلك بعد التصعيد الروسي في أوكرانيا منذ نحو أسبوع بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن فجر الخميس الماضي بشن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا.