واشنطن تطرد 12 دبلوماسياً روسياً.. وموسكو تتوعد بالرد
كتب:
رؤى ممدوح
11:00 ص | الأربعاء 02 مارس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن
طردت واشنطن اليوم الأربعاء 12 دبلوماسياً روسياً من بعثة موسكو في الأمم المتحدة، من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية أنّ طرد دبلوماسيها ينتهك التزامات واشنطن ولن يمر دون ردّ، مشددة على أنَّ قرار طرد الدبلوماسيين الروس من بعثة الأمم المتحدة يعد تصعيدا متعمّدا من واشنطن.
حملة روسية عسكرية موسعة على أوكرانيا
جاء ذلك بعد التصعيد الروسي في أوكرانيا منذ نحو أسبوع بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن فجر الخميس الماضي بشن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا.