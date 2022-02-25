الخارجية الروسية: نثق في عودة العلاقات الودية بين شعبنا والأوكرانيين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنها تثق في عودة العلاقات الودية بين الشعبين الروسي والأوكراني، موضحةً أن العلاقات الروحية بينهما أقوى بكثير من سياسة الحكومة الأوكرانية.

الغرب يفرض قيود على الإعلام

وأضافت «زخاروفا» خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بثته قناة العربية الإخبارية: «نلاحظ محاولات الغرب بشأن فرض القيود على وسائل الإعلام الروسية، وإغلاق مصادر المعلومات البديلة»، لافتة إلى أن الرأي العام الغربي سوف يطلع على الحقائق، مشددة على أن المواطنون الأوروبيون ضحايا لمثل هذا الموقف لأنهم لم يتابعوا الأحداث الجارية في دونباس على امتداد السنوات، لأن وسائل الإعلام الغربية لم تفعل ذلك.

الخارجية الروسية: الصحفيون تعرضوا لأعمال وحشية

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: «من حاول إيصال حقيقة حتى من الصحفيين الغربيين تعرضوا للأعمال الوحشية من قبل القوميين، والكثير من الصحفيين الغربيين كتبوا أنهم تعرضوا لأعمال الكراهية، والأوروبيون ضحايا لمثل هذا التواطؤ الإعلامي».