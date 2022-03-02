الجامعة الألمانية تستضيف المؤتمر الدولي للإلكترونيات الدقيقة الـ 33

استضافت كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الألمانية بالقاهرة فاعليات أعمال الدورة الـ 33 من المؤتمر الدولي للإلكترونيات الدقيقة (IEEE-ICM 2021- The 33rd IEEE International Conference on Microelectronics، الذي أقيم عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت رعاية الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبإشراف الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة.

جلسات المؤتمر

تضمن المؤتمر عقد عدد من الجلسات الشفهية وحلقات نقاشية صناعية وعدد من المحاضرات قدمها خبراء متخصصون عن أحدث الموضوعات المطروحة في مجال الإلكترونيات الدقيقة منها: التقنيات الخضراء للأنظمة الذكية والمتصلة بمقياس تريليونات من البطاريات، كما ناقش نحو 350 مشاركا في المؤتمر على مدى يومين 65 ورقة بحثية وعلمية مقدمة من أكثر من 15 دولة.

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كما شارك فريق بحثي طلابي بمعمل الأراترونكس بكلية الهندسة وعلوم المواد بالجامعة بإشراف الدكتور أمير رشدي الأستاذ المساعد بالكلية، بعرض ورقتين بحثيتين حول استخدام مجالات هندسة الميكاترونيات وتكنولوجيا المستشعرات الضوئية من نمذجة ومحاكاة وتطبيق عملي، في طرح حلول في مجالي الهندسة الطبية والهندسة المدنية، وذلك بمشاركة مجموعة من أساتذة الكلية منهم الدكتور حمدي قنديل والدكتور عمرو النمر.

المغرب تستضيف النسخة المقبلة

ترأس برنامج المؤتمر، الدكتور محمد عبد الغني الأستاذ مساعد بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات بـ الجامعة الألمانية، والدكتور أحمد مدين عضو هيئة الطاقة الذرية المصرية الأستاذ بجامعة النيل، وشارك في تنظيمه أعضاء هيئة التدريس بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة وطلاب IEEE بالجامعة.

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يذكر أنه تم عقد المؤتمر على مدى الـ 32 عاما الماضية في العديد من دول الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ومن المقرر أن تستضيف دولة المغرب فاعليات أعمال دورته الـ 34.