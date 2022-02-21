«طب الإسكندرية» تدشن مبادرة لتعليم اللغة الألمانية لطلاب الجامعة

ناقش مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، صباح اليوم، الإثنين، المبادرة الخاصة بكلية الطب لتعليم اللغة الألمانية لطلاب الجامعة بدءا من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، برئاسة الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.

الدراسة مستمرة لمدة 16 أسبوعًا

كما ناقش المجلس في اجتماعه اليوم، الخريطة الزمنية، للفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعى 2021 - 2022، وأشار الحضور إلى أن هناك التزاماً كاملاً من كليات ومعاهد الجامعة، بضرورة تطبيق الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني 2021-2022، للعام الجامعي الحالي، وأنّ الدراسة مستمرة من بداية هذا الأسبوع ولمدة 16 أسبوعًا، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني طبقا للجداول الدراسية المعلنة .

الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بجميع الكليات والمعاهد

وشدد الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بجميع الكليات والمعاهد، والتأكيد على ضرورة مراعاة، التطهير اليومي للمدرجات والمعامل.

فيما أحيط المجلس علما بقرارات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022، بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن إنشاء وحدة لرعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين فى كافة المجالات بهدف رعايتهم، وتلبية احتياجاتهم، وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني لديهم، ووجه «نبيل»، وكلاء الكليات لاستكمال خطة إنشاء وحدة رعاية الموهوبين بجامعة الإسكندرية، لتوفير بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات، وتقديم الدعم اللازم لهم لرعايتهم وتنمية ما لديهم من أفكار.