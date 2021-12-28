السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة من الجامعة الألمانية

تسببت فتاة من الجامعة الألمانية في دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوبة ضحك خلال تقديمها عرضًا في حفل فني على المسرح الروماني، عقب افتتاح مدينة أسوان الجديدة، للهوية البصرية لمحافظة أسوان، ضمن مشروع الهوية البصرية لعدد من محافظات مصر.

ياسمينا صالح تتلعثم أمام السيسي

وخلال تقديم العرض تلعثمت «ياسمينا صالح»، رئيس فريق في مركز هوية مصر، وظهرت كما لو توقفت عن الحديث وضحكت، الأمر الذي قابله الرئيس عبد الفتاح السيسي بالضحك أيضًا، ثم استعادت الفتاة قدرتها على الحديث مرة أخرى وسط تصفيق الحضور.

الفتاة تعلق أمام السيسي

وعلقت الفتاة قائلة: «أنا آسفة بقى بس الوقفة قدام حضرتك ليها رهبة رهيبة.. وده كان حلم بقاله كتير أوي»، لتضج القاعة بالتصفيق.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية فنية بالمسرح الروماني، عقب افتتاح مدينة أسوان الجديدة، وقدمت قناة «إكسترا نيوز»، بثًا مباشرًا لفعاليات الاحتفالية.

وافتتح السيسي عددًا من المشروعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهي كالتالي: المرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، وافتتاح المرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعي بمدينة قنا الجديدة، وإسكان جنة بالمنيا الجديدة عبارة عن 528 وحدة سكنية، والإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة عبارة عن 3336 وحدة سكنية، والإسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة ويضم 2040 وحدة سكنية.