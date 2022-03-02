أكبر زيادة منذ شهرين.. أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1700 دولار

ارتفعت تكلفة العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الأربعاء، بأكثر من 20%، للمرة الأولى منذ 23 ديسمبر الماضي، وفق ما أوردت وكالة «سبوتنك» الروسية.

وأفادت بأن أسعار العقود تجاوزت 1700 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبورصة «ICE فيوتشرز» في لندن.

وذكرت الوكالة الروسية أن تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل كانت على مؤشر TTF المركز الأوروبي، الأكثر سيولة عند الافتتاح قريبة من 1500 دولار، قبل أن تنخفض الأسعار قليلاً، وبعد ذلك انتقلت إلى نمو ثابت.

الحد الأقصى للسعر بلغ 1710 دولار

ولفتت إلى أن الحد الأقصى للسعر عند الساعة 10.52 بتوقيت موسكو بلغ 1710 دولارًا، وهو أعلى بنسبة 22.5% من سعر التسوية في اليوم السابق، والذي كان 1396.5 دولار، وتتقلب التكلفة في الدقائق الأخيرة في حدود 1665-1695 دولارًا.

حرب روسيا وأوكرانيا ترفع أسعار الغاز

وأرجع عدد كبير من الخبراء ارتفاع أسعار الغاز في الفترة الأخيرة، إلى الأحداث الروسية الأوكرانية الأخيرة، والتي بدأت بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراسيم اعترافه رسمياً بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المنفصلتين من طرف واحد عن أوكرانيا، قبل شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

وجرى تداول العقود الآجلة في أوائل ومنتصف فبراير في حدود 800-1030 دولارًا لكل ألف متر مكعب إلا أنها ارتفعت في نهاية الشهر بشكل حاد ووصلت إلى 1650 دولارًا.

وبدأت الزيادة الملحوظة بأسعار الغاز في أوروبا في فصل الربيع عندما تقلب متوسط ​​السعر الفوري على مؤشر مركز TTF في حدود 250-300 دولار لكل ألف متر مكعب، لتتجاوز في نهاية الصيف الـ 600 دولار، ووصلت إلى 1000 دولار في أكتوبر الماضي.

وشهدت أعلى ارتفاع لها في سوق العقود الآجلة عند 2190 دولارًا في 21 ديسمبر الماضي، لتتراجع مرة أخرى إلى 800 دولار في أوائل فبراير الجاري، ثم تتصاعد إلى 1030 دولاراً لكل ألف متر مربع في منتصف الشهر ذاته.