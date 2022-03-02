تدشين المعديتين الجديدتين «كرامة 1 و2» بحمولة 640 طنا في بورسعيد

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عددا من مواقع العمل التابعة للهيئة بالمحافظة، شملت ترسانة بورسعيد البحرية ومبنى القبة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل.

تدشين المعديتين «كرامة 1 و2» بحمولة 320 طنا

وشهد الفريق أسامة ربيع واللواء عادل الغضبان، خلال خولتهما، تدشين المعديتين «كرامة 1»، و«كرامة 2»، بحمولة 320 طن لكل منهما، والتي تم تصنيعها بترسانة بورسعيد البحرية لخدمة حركة عبور المركبات والأفراد بالقطاع الشمالي لقناة السويس (مدينة بورسعيد).

واستمع رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلي عن مراحل بناء المعديتين والمدة الزمنية التي استغرقها البناء، والتي بلغت 11 شهرا، كما تعرف على أبعاد ومواصفات المعديتين المتماثلتين، حيث يبلغ طول المعدية الواحدة 50 مترا ، وعرضها 15 مترا، وغاطسها 1.4 متر، وسرعتها 7 عقدات.

وتستطيع المعدية الواحدة استيعاب 50 سيارة ملاكي بخلاف الأفراد، ومن المقرر دخول المعديتين الخدمة للربط بين مدينتي بورسعيد وبور فؤاد خلال نهاية الشهر الجاري.

لحام قرينة معديتين بحمولة 210 أطنان للواحدة

عقب ذلك، قام الفريق أسامة ربيع واللواء عادل الغضبان بلحام قرينة معديتين بحمولة 210 طن للمعدية الواحدة، وذلك لخدمة حركة عبور المركبات والأفراد بالقطاع الجنوبي للقناة بمحور الشط ببورتوفيق، ويبلغ طول المعدية 43 مترا، وعرضها 15 مترا، وغاطسها 1,4 متر، وسرعتها 8 عقدات.

ووجه رئيس الهيئة بالالتزام بالجدول الزمني ومراعاة معايير الجودة خلال عملية التصنيع والبناء، مؤكدا التزام الهيئة بأداء دورها التاريخي بربط ضفتي القناة، مشيرا إلى أنه من المقرر لحام قرينة معدية ثالثة مماثلة بترسانة بورتوفيق البحرية.

وحرص الفريق «ربيع» خلال جولته بالترسانة على توجيه التحية لرجال ترسانة بورسعيد البحرية، والإشادة بجهدهم وحثهم على مواصلة العمل للارتقاء بمكانة الترسانة العريقة، والتي تلعب دورا هاما في صيانة كافة الوحدات البحرية المختلفة التابعة للهيئة علاوة على دورها في بناء الوحدات البحرية وتحديث مرفق المعديات.

عقب ذلك، توجه «ربيع» و«الغضبان» إلى مبنى القبة ببورسعيد لمتابعة مستجدات أعمال ترميم المبنى التاريخي، وجهود إعادته لسابق عهده.

وتشمل أعمال الترميم كامل أجزاء المبنى التاريخي بما في ذلك الأرضيات والأسقف، علاوة على أعمال التشطيبات والتجهيزات الخارجية.