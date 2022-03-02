أسامة ربيع: ترسانة بورسعيد تلعب دورًا كبيرًا في صيانة الوحدات البحرية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن ترسانة بورسعيد البحرية تلعب دوراً كبيراً في صيانة كافة الوحدات البحرية التابعة للهيئة، علاوة على دورها في بناء الوحدات البحرية وتحديث مرفق المعديات.

وأشاد ربيع بالعاملين في الترسانة خلال تفقده عددًا من مواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، شملت ترسانة بورسعيد البحرية ومبنى القبة، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

ربيع يتفقد تدشين المعديتين كرامة

وشهد رئيس هيئة قناة السويس واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تدشين المعديتين «كرامة 1» و«كرامة 1»، حمولة 320 طنًا لكل منهما، والتي جرى تصنيعها بترسانة بورسعيد البحرية لخدمة حركة عبور المركبات والأفراد بالقطاع الشمالي لقناة السويس (مدينة بورسعيد).

واستمع رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلي عن مراحل بناء المعديتين والمدة الزمنية التي استغرقها البناء، والتي بلغت 11 شهرًا، كما تعرف على أبعاد ومواصفات المعديتين المتماثلتين.

ويبلغ طول المعدية الواحدة 50 مترا، وعرضها 15 مترًا، وغاطسها 1.4 متر، وسرعتها 7 عقدة، وتستطيع المعدية الواحدة استيعاب 50 سيارة ملاكي بخلاف الأفراد، ومن المقرر دخول المعديتين الخدمة للربط بين مدينتي بورسعيد وبور فؤاد خلال نهاية شهر نوفمبر الجاري.

ترميم مبنى القبة التاريخي

وتفقد الفريق ربيع واللواء الغضبان مبنى القبة ببورسعيد لمتابعة مستجدات أعمال ترميم المبنى التاريخي، بما في ذلك الأرضيات والأسقف، علاوة على أعمال التشطيبات والتجهيزات الخارجية.

ووجه رئيس الهيئة بالالتزام بالجدول الزمني ومراعاة معايير الجودة خلال عملية التصنيع والبناء، مؤكدا التزام الهيئة بأداء دورها التاريخي بربط ضفتي القناة ببعضها.