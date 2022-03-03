حظك اليوم برج الحمل الخميس 3-3-2022 مهنيا وعاطفيا

الحمل من الأبراج النارية، ورغم ذلك يتمتع مولوده بالهدوء، ولكنه عند الغضب من الصعب أن يسيطر على انفعالاته وغضبه، ورغم ذلك فهو محبوب من المحطين به داخل أسرته وأصدقائه.

مولود برج الحمل، عفوي جدا في تصرفاته وعلاقاته مع الآخرين، ويتحدث تلقائيا وبشكل عفوي مع الجميع، يقول كل ما يدور في داخله دون أي محاذير، أو حتى التفكير في نتائج هذه الأحاديث، كما أنه شخص مبدع ومفكر بارع، ومخطط جيد لمستقبله، وهو شخص متعاون مع الجميع، يكره الروتين، ويكره التصرفات والمواقف التي تثير الملل، ويمتك الكثير من الطاقة والنشاط التي تساعده على مواجهة يومه بمنتهى النشاط والإيجابية.

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد اليوم، بضرورة العمل في صمت تام، وأن تبتعد عن كل ما يثير انفعالاتك وعصبيتك، وهذا يؤثر كثيرا على خططه المستقبلية على الصعيد المهني، وتنصحك الأفلاك بالابتعاد عن الانفعال أو حتى اتخاذ قرارات متسرعة خلال غضبك، حيث أنك تندم غدا على هذه القرارات التي من الممكن أن تؤثر أيضا على الصعيد المهني.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، ضرورة الاهتمام بصحتك، فالقمر الجديد موجود اليوم في منزل الصحة، لهذا من الضروري الاهتمام بسلامتك وحالتك الصحية، كما ينصحك القمر مولود برج الحمل، بعدم التحدث مع الآخرين عن حياتك الخاصة والشخصية، وضرورة الاحتفاظ بأسرار حياتك لنفسك.