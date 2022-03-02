حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2-3-2022 مهنيا وعاطفيا

العناد من أهم صفات مواليد برج الدلو، لذا ينجح عدد كبير منهم في حياتهم العملية، ومن أبرز مشاهير أصحاب هذا البرج، الفنانة دوللي شاهين، الفنان محمود حميدة، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنانة والمطربة الراحلة شادية، والفنان عبد الله مشرف، وبشار إسماعيل، والفنانة ميمي جمال، والمطربة التونسية لطيفة، والفنانة سهير البابلي، والفنان محمد هنيدي، والفنانة نسرين طافش.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

بحسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الدلو اليوم القمر بمنزلك الثاني يدفعك للتفكير في كيفية تنمية أعمال أو مال، فقط عليك أن تراجع خطواتك جيدا تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وعلى المستوى العاطفي والاجتماعي، ترى عبير أن مواليد برج الدلو، يكون كوكب عطارد في برجك يدعمانك ويمنحانك إشراقا وأفكارا ومشاعر إيجابية، ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب.

عيوب برج الدلو

وهناك عدد من العيوب التي تجعل الكثيرين يبتعدون عن مولود برج الدلو، ومنها تغير الحالة المزاجية بدون أسباب واضحة، فضلا عن أنه صريح بشكل جارح في كثير من الأحيان، وهو يرفض الإفصاح عما يضايقه، ويكتفي بتجنب الشخص، مما يثير غضب من حوله خاصة المقربين منه.