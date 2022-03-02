حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج العقرب بالعديد من الصفات، فيعرف عنهم أنهم دائمي التفكير في كل شئ حولهم وكل الأمور صغيرها وكبيرها، فالتركيز العالي من أهم صفاتهم ويستخدمونه في العديد من الأمور بحياتهم الشخصية والعملية للتوصل إلى نتائج وربط الخيوط ببعضها، ومن صفاتهم أيضا الشجاعة فهم لا يخافنون أو يهابون أحد، ومن صفاتهم أيضا الوفاء الشديد لمحبيهم ومن حولهم، فهم أشخاص يقدرون الأمانة والثقة والوفاء.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

يحذرك الفلك اليوم، وينصحك بالتزام الهدوء، فمن الجيد لمواليد برج العقرب وفق لما قالته خبيرة الأبراج، والفلك عبير فؤاد، أن يعملوا على استعادة هدوئهم النفسي ويقضون أوقات جيدة في عملهم لكي تحقق النجاح والاستقرار.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على المستوى العاطفي، يبشرهم بأخبار جيدة، إذ يتواجد القمر بمنزل الحب، مما يجعلهم أكثر قدرة على إظهار حبهم لأصدقائهم وأحبائهم والمحيطين بهم.

صفات برج العقرب

من ضمن الصفات العامة التي يمتاز بها مواليد برج العقرب، الثقة الشديدة بالنفس، فهم لا يحبون أنفسهم ويقدرونها ويظهر ذلك على ثقتهم بأنفسهم، ولا ينجح أبدا في هز ثقتهم أو تقليلها، لدرجة يمكن أخذ انطباع عنه بأنه شخص، كما أنهم أشخاص يحبون الفكاهة والمرح، ولا يحبون الجلوس كثيرا مع الآخرين فيخصصون أوقاتا لهم وحدهم يماروسن فيها الأنشطة والمغامرات التي تسعدهم دون حاجة لأحد.