حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يحب مواليد برج القوس القراءة والاطلاع، ومعرفة ثقافات مختلفة، والتعرف على أشخاص جدد، إذ يهتمُّون بعلم الفلسفة، وينظرون للأمور من زوايا مختلفة، ويتعاملون مع مشاكلهم، والعديد من المواقف بمنطق ويحللونها بتعمق وعقلانية، بالإضافة إلى عشقهم في السفر والترحال من دولة إلى أخرى، كما أنهم يحبون الفكاهة والضحك كثيرا، فهم أشخاص إيجابيون، ويبثون روح الأمل والتفاؤل لمن حولهم، كما أنهم يكرهون الكذب كثيرا.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يبدو أن اليوم لن يكون مميز لمواليد برج القوس، إذ سيمرون ببعض التوترات، ويميل أشخاص برج القوس اليوم للعصبية مع الآخرين، لذا يحذرهم الفلك من التزام الهدوء في العمل بقدر الإمكان.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

تقول خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم لمواليد برج القوس على المستوى العاطفي يحتم عليهم أن يتجنبوا المشادات العنيفة مع الأحباب، إذ أن القمر معاكس لهم اليوم، مما يدعوهم للحذر.

مشاهير برج القوس

ينتمي العديد من المشاهير لبرج القوس على المستوى العالمي، أبرزهم الفنان براد بيت ويوافق تاريخ ميلاده 16 ديسمبر، وجاك شيراك رئيس فرنسا الأسبق ويوافق تاريخ ميلاده 29 نوفمبر، وعلى المستوى المصري، تنتمي الفنانة شيريهان لمواليد برج القوس، إذ يوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر، والفنان والمطرب حميد الشاعري ويوافق تاريخ ميلاده 29 نوفمبر، والفنانة نيللي كريم ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.