«التخطيط» تنتهي من إعداد وتأهيل مقيمي التميز الداخلي في الشهر العقاري

انتهت جائزة مصر للتميز الحكومي التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من إعداد وتأهيل مقيمي التميز الداخلي بمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، استكمالًا لمراحل منظومة التميز الداخلية التي أطلقتها الجائزة، وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أعلنها في الحفل الختامي للدورة الثانية للجائزة.

تحسين جودة حياة المواطن

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

من جانبه، أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لـ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أهمية تعميق ونشر ثقافة التميز المؤسسي في جميع الجهات الحكومية، من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية، والتي ستكون بدورها مؤهلة للترشح والمنافسة علي جائزة مصر للتميز الحكومي في الدورات المقبلة.

تعميق ثقافة التميز

وأضاف مصطفى، أنّ إطلاق منظومة الجوائز الداخلية بالجامعات، يعمل على تعميق ثقافة التميز بداخل الجامعات وكلياتها، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة التي تنعكس بدورها على جودة حياة المواطن بشكل أفضل في جميع الخدمات والتعاملات المقدمة.

وكانت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، عقدت عددا من الورش التدريبية بهدف إعداد وتأهيل فرق تقييم الجوائز الداخلية، التي شكلتها مصلحة الشهر العقاري، للبدء في عملية التقييم للاطلاع على آليات التقييم للجوائز الداخلية ومهام فريق العمل، والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي لإدارة عمليات الجوائز الداخلية.

جائزة مصر للتميز الحكومي

وخلال الورش التدريبية، جرى التأكيد على أنّ جائزة مصر للتميز الحكومي، ستدعم المصلحة وتتابع رحلة التميز الداخلي بها في جميع المراحل الفنية، وذلك في إطار التأكيد على تعميق هذه الثقافة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الشفافية وحوكمة ونزاهة مرحلة الجائزة.