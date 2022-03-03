محور كمال عامر.. حلول جذرية لمنع التكدسات المرورية

تستكمل محافظة الجيزة أعمال التطوير المخطط تنفيذها قبل افتتاح محور الفريق كمال عامر رسميا خلال العام الجاري ضمن خطة المحافظة بتطوير المحاور الرئيسية والفرعية والميادين ووضع حلول جذرية لمنع التكدسات المرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية.

تنظيم الحركة المرورية ومنع الوقوف العشوائي للمركبات

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة عن قيام أجهزة حي العمرانية برئاسة محمد نور الدين بإنشاء مواقف سرفيس وساحات انتظار حضارية أسفل محور كمال عامر بنطاق الحي لتحقيق أقصى استفادة من المساحات في تنظيم الحركة المرورية ومنع الوقوف العشوائي للمركبات لافتا إلى أن ساحات الانتظار التي سيتم إنشاؤها ستساهم في تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة ومنع الممارسات العشوائية وتعظيم موارد المحافظة وتشمل خطوط السرفيس لخطوط «العمرانية - جيزة مستشفي الصدر - نصر الدين ».

استكمال إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر

وأشار المصدر إلى قيام أجهزة المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور برئاسة المهندس عبد الله نور باستكمال إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر بمنطقه أولاد ضيف على ترعة الزمر من شارع ناهيا حتى كوبرى الخشب بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة، وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.

أهم المحاور الطولية بشبكة الطرق السريعة التي ترتبط بالطريق الدائري

ولفت المصدر إلى أن مشروع إنشاء محور كمال عامر يعد من أحد أهم المحاور الطولية بشبكة الطرق السريعة التي ترتبط بالطريق الدائري حيث يمثل تنفيذ هذا المحور إضافة كبيرة لمحافظة الجيزة لما سيحققه من تطوير ملحوظ في انسيابية الحركة المرورية ليس فقط على مستوى محافظة الجيزة ولكن لإقليم القاهرة الكبرى كما يهدف المشروع إلى استحداث محور مروري حر من خلال استغلال مسار المجرى المائي لترعة الزمر والطرق المحيطة به في المنطقة من دائري المنيب وحتى دائرى الوراق ليحقق الآتي:

فوائد إنشاء محور الفريق كمال عامر

- اختصار زمن الرحلة على مسار المحور إلى 10 دقائق تقريبًا.

- ربط العديد من الشرايين المهمة التي تربط الكتل السكنية على مسار المحور بديلاً عن الطريق القديمة مما يوفر حوالى 100 مليون جنيه استهلاك وقود سنوياً.

- ربط أكبر المحاور المرورية العرضية «26 يوليو - صفط اللبن - شارع فيصل - امتداد شاعر جامعة الدولة العربية».

- رابط إضافي للطريق الدائري مما يخفف الضغط على «محور المريوطية - منزل المنيب - البحر الأعظم - ربيعي الجيزي».

- ربط العديد من مراكز النقل والمواصلات داخل محافظتي القاهرة والجيزة «محطة قطارات الجيزة - مركز النقل العام بالمنيب - موقف الصعيد - مركز النقل العام بميدان الجيزة - مركز النقل العام بإمبابة».