إنشاء أكشاك بساحات الانتظار أسفل محور كمال عامر لتوفير فرص عمل للشباب

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال إنشاء مواقف السرفيس وساحات الإنتظار الحضارية المقامة أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق حي العمرانية وذلك لتحقيق اقصي استفادة من المساحات في تنظيم الحركة المرورية ومنع الوقوف العشوائي للمركبات .

وأشار المحافظ بأن ساحات الانتظار ستساهم في تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة ومنع الممارسات العشوائية وتعظيم موارد المحافظة وتشمل خطوط السرفيس و تشمل خطوط " العمرانية - جيزة مستشفي الصدر - نصر الدين " .

ووجه المحافظ بأنه سيتم تدعيم ساحات الإنتظار بعدد من الأكشاك الحضارية التي تساهم في توفير فرص عمل للشباب مشددآ علي مراعاة أن تتم بنسق موحد وشكل حضاري طبقآ للمعايير الفنية والمواصفات القياسية في هذا الشأن .

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة انشاء دورات المياه وتدعيم الموقف بمقاعد أنتظار لخدمة المترددين عليه وتركيب كاميرات مراقبة وأعمدة إنارة وبوابات دخول وخروج لتحقيق الإنضباط داخل الموقف .

وحرص المحافظ خلال جولته إلي الأستماع إلي مطالب المواطنين المقيمين بالمنطقة موجهآ المختصين بسرعة العمل علي تلبية مطالبهم للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لهم .

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان الحسنية باعتباره المدخل الشرقي لحي العمرانية وذلك بعد إجراء تنسيق عام وتخطيط مروري وتطوير أرصفة للمشاه وتدعيم الجزيرة الوسطي بالمسطحات الخضراء وذلك في إطار خطة المحافظة بتطوير المحاور الرئيسية والفرعية والميادين ووضع حلول جذرية لمنع التكدسات المرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية .

رافق المحافظ خلال الجولة علاء بدران السكرتير العام والأستاذ محمد نور رئيس حي العمرانية والأستاذ طه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة والأستاذ محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي .