6 خطوات يجب على المعتمر اتباعها حتى لا يتعرض للعقوبة بالسعودية

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه بعد انتظار دام أكثر من سنتين، بدأت أفواج المعتمرين المصريين في التوافد على الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وكشف نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، في بيان، منذ قليل، عن وجود مجموعة من التعليمات التي يجب على المعتمر اتباعها، من بداية تحركه من أرض الوطن وحتى الوصول إلى المملكة والمغادرة؛ حتى لا يتعرض لمخالفة الأنظمة واللوائح المتبعة بالمملكة العربية السعودية.

وتطرق «حنفي» إلى مجموعة التعليمات الواجب اتباعها، أبرزها عدم حمل أي أمتعة لا تخص المعتمر على سبيل توصيلها لأي مقيم بالمملكة، عدم حمل أي أدوية لأن بعض الأدوية التي تستخدم بجمهورية مصر العربية، تعتبر أدوية جدول داخل المملكة.

تأمين طبي على المعتمرين

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن جميع المعتمرين مؤمن عليهم تأمينًا طبيًا، ومن حقهم العلاج وصرف أي أدوية بالمملكة، مشددًا على ضرورة التزام المعتمر بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية سواء داخل الحرمين الشريفين أو بالأماكن العامة.

وشدد على ضرورة مغادرة المملكة، بعد انتهاء المدة المحددة لأداء مناسك العمرة، وعدم البقاء بعد هذه المدة تحت أي ظرف؛ حتى لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها لمن يخالف الأنظمة داخل المملكة.

الالتزام بالوزن المحدد لحقائب المعتمرين

ونصح «حنفي » المعتمرين بضرورة الالتزام بالوزن المحدد، من قبل شركات الطيران المختلفة الناقلة.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أوقفت رحلات العمرة إليها من الدول المختلفة، بسبب جائحة فيروس كورونا، واقتصرت أداء فريضة العمرة على المقيمين داخلها، مع فرض مجموعة من الشروط، ضرورة حصول المعتمر على لقاح فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الحرم.

وبدأت أولى رحلات العمرة المتجهة من مصر إلى السعودية، قبل أيام قليلة بعد توقف دام لمدة عامين كاملين.