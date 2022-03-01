نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية: أسعار عمرة رمضان قد تصل لـ55 ألفا

قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية، إنّ أسعار العمرة منخفضة حاليًا في جمهورية مصر العربية مقارنة بالأسعار التي ستكون في رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن الحجر الصحي لمدة 3 أيام ومسحة الـpcr الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بعد 48 ساعة من السفر إلى السعودية، كل هذه الأسباب أدت لزيادة الأسعار منذ أن فتحت المملكة الباب أمام المعتمرين.

التأمين على المعتمر من أسباب زيادة أسعار العمرة

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على قناة «المحور»، أن هناك تأمين على المعتمر، وهذا الأمر يطبق لأول مرة، وتسبب أيضًا في زيادة أسعار العمرة، موضحًا أن أسعار العمرة «هتنزل كمان، مفيش إقبال شديد من المعتمرين لأن الأسعار مبالغ فيها، وعمرة رمضان ممكن تزيد عن 50 ألف جنيه بشوية وممكن تبقى بـ55 ألف جنيه».

نصائح مهمة للمعتمرين

وأشار نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية، إلى أن أسعار العمرة في الوقت الحالي أقل كثيرًا من سعر العمرة التي ستكون في شهر رمضان، موضحًا أن المعتمرين في المملكة يشعرون بسعادة كبيرة لأنهم كانوا في اشتياق إلى زيارة بيت الله الحرام، كما قدم عدة نصائح للمسافرين إلى المملكة منها عدم اصطحاب الأدوية، وعدم حمل أمتعة الغير منعًا لحدوث أي مشكلة.