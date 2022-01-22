«اتحاد المصريين» بالسعودية يدعم عقوبات مروجي «شائعات كورونا» بالمملكة

أعرب عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية، عن دعمه قرارات المملكة التي تتخذها في إطار الوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك كل التدابير الاحترازية والعقوبات على الشائعات، التي تتخذ في إطار الحفاظ على كل من هم داخل المملكة من الفيروس، سواء المواطنين السعوديين أو غيرهم.

حنفي: الوضع الوبائي في المملكة مستقر وآمن

وقال «حنفي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»؛ تعليقا على إعلان السعودية عقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية أو بث شائعات بشأن فيروس كورونا، إن هذه القرارات تتزامن مع بدء الدراسة بكل فصولها في المملكة بداية من الغد، مؤكدا أن هذا يدل على استقرار الوضع الصحي والوبائي في المملكة وأن الوضع بات آمنا.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت تحت شعار «مناعتنا حياة»، عقوبات على من يبث شائعات بشأن وضع فيروس كورونا داخل المملكة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك نشر أي معلومات مغلوطة من شأنها بث الهلع بين المواطنين، وأيضًا مَن يحرض على مخالفة الإجراءات الاحترازية.

الغرامة تبدأ من 100 ألف ريال سعودي وحبس يصل لخمس سنوات

ووفق بيان وزارة الداخلية السعودية، فإن العقوبة التي ستطال المخالفين تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو التغريم المالي مع السجن، وعند تكرار المخالفة فإن العقوبة ستتم مضاعفتها مقارنة بالمرات السابقة.

ولتصل تلك الرسالة إلى الجميع، نشرت وزارة الداخلية السعودية هذا القرار بـ6 لغات مختلفة؛ حتى تكون واضحة لجميع الجنسيات المقيمة في المملكة، بحسب ما قال نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية.

ومن المقرر أن تعود الدراسة غدا في السعودية بكامل قوتها وصفوفها، واعتبر «حنفي» أن ذلك يعبر عن نجاحة المملكة في التعامل مع الجائحة واعتمادها أحدث الأساليب لمواجهة الفيروس.