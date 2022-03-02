جراحات عظام دقيقة لإنقاذ 3 مصابين في حوادث سير بمستشفى الضبعة

نجح فريق طبي بوحدة العظام في مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح، في إنقاذ حياة 3 مواطنين، بعد تعرضهم لحوادث مميتة، مما تسبب في إصابتهم بتفتيت عظام متفرقة بأجسادهم في الأيدى والقدم والعضد، وتم إجراء عمليات دقيقة لهم في وقت قياسي، تحت إشراف الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، ضمن جهود مديرية الصحة لتقديم خدمات طبية لائقة لأهالي مطروح وزائريها، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

جراحات العظام بمستشفى الضبعة المركزي

استقبل مستشفى الضبعة المركزي، اليوم الأربعاء، عدداً من المصابين في 3 حوادث سير، تنوعت إصاباتهم ما بين متوسطه وكسور وإصابات خطيرة، وجرى دخول الحالات إلى قسم الاستقبال والطوارئ والتعامل معها طبقاً لقواعد (ATLS)، وحجز الحالات بالمستشفى للعلاج، من ضمنهم حالة لرجل مسن يبلغ من العمر 62 سنة، يعاني من كسر مضاعف متفتت أسفل عظمتي الساعد الأيسر.

تم تقديم جميع الإسعافات الأولية للمريض بقسم الاستقبال والطوارئ، قبل أن يتم حجزه بالقسم الداخلي، وتحضيره للعمليات على وجه السرعة، وعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وعرضه على طبيب التخدير لضمان مدى لياقته ودخوله العمليات ورد الكسر وتثبيته بأسلاك معدنية، دون فتح، وخرج المريض من العمليات بكامل إفاقته، وتم حجزه بالقسم الداخلي للمتابعة والعلاج.

الحالة الثانية لشاب يبلغ من العمر 22 سنة، يعاني من كسر مضاعف بالثلث الأسفل من عظمتي الساق اليسرى، وجرى تجهيز المريض وتحضيره ودخوله العمليات وتثبيت الكسر بمسمار نخاعي تشابكي، وحجزه بالقسم الداخلي، والحالة الثالثة لطفل يبلغ 14 سنة، يعاني من كسر مضاعف بالثلث الأسفل من عظمه العضد الأيسر، وجرى تحضير المريض ودخوله العمليات ورد الكسر وتثبيته بأسلاك معدنية وخروجه من العمليات بحالة جيدة.

فريق جراحة العظام بمستشفى الضبعة المركزي

أجريت العمليات الجراحية للحالات الثلاثة من خلال فريق طبي متخصص في جراحة العظام بمستشفى الضبعة المركزي، في محافظة مطروح، ضم كلاً من الدكتور مصطفى الحوت، استشاري جراحة العظام، والدكتور محمد سمير، استشاري التخدير، والدكتور عدلي أيوب، وبمساعدة طاقم من كفاءات التمريض بالمستشفى، يضم لطفي السيد، ومحمود خطاب، وجمال عيد.