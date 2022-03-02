المشدد 8 سنوت وغرامة 110 آلاف جنيه لمتهم بالاتجار في الهيروين بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين أحمد عز الدين البطراوي، وأحمد محمد صالح، وبحضور أحمد مسعد أحمد وكيل النيابة، وبأمانة سر ماهر محمد حسن، حضوريا، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين.

تغريم المتهم 110 آلاف جنيه في تهمتين

وتضمن الحكم معاقبة المتهم في التهمة الأولى بالسجن 7 سنوات وتغريمه 100 آلاف جنيه ومصادرة المخدرات، وعن التهمة الثانية بالحبس سنة مع الشغل عما أسند إليه وتغريمه 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.

وكشفت تحقيقات نيابة مركز المنيا الجزئية فى القضية رقم 26047 لسنة 2021 جنايات مركز المنيا والمقيدة برقم 2514 لسنة 2021 كلي جنايات جنوب المنيا، أنه فى يوم 26 من شهر فبراير الماضي، قام المتهم «محمد-م»، 27 عاما، حاصل على دبلوم صناعة، مقيم في ماقوسة بالاتجار في المواد المخدرة.

العثور على 73 كيسا لمخدر الهيروين

وبتقنين الإجراءات القانونية، ونصب عدة أكمنة متحركة وثابتة، برئاسة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، ضُبط المتهم، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 73 كيسا بلاستيكيا به مسحوق بيج اللون يشتبه فى جوهر الهيروين المخدر، كما عثر على عملة ورقية فئة 50 جنيه فوقه أسطوانيا على شكل أنبوب عثر به على هيروين.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتعاطي، وثبت بتقرير مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان تعاطى المتهم لجوهرى الحشيش والمورفين المخدرين، وأفاد تقرير المعمل الكيماوى بأن المضبوطات عبارة عن73 كيسا بلاستيكيا به مسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر وزن 26.25 جرام.

أمر المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهم إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وإحراز جوهرين مخدرين حشيش ومورفين بقصد التعاطي.