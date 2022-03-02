يونانية من أصل مصري تبهر العالم في «توب موديلز»: أنا في بلد الأجداد

انطلقت فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم «توب موديلز»، في أحد المنتجعات السياحية الكبرى جنوب مدينة الغردقة، في دورتها الـ28، والخامسة على التوالي في مصر، بمشاركة 50 فتاة من مختلف دول العالم، وبحضور عدد كبير من المهتمين بالموضة والأزياء ولجنة التحكيم وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية، ورواد الفنادق السياحية بالغردقة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

لينا سليم: عقلي في اليونان وقلبي في مصر

التقت «الوطن» بملكة جمال اليونان، المتسابقة لينا سليم وهي مصرية الأصل يونانية الجنسية، إذ عبرت عن سعادتها بتواجدها في مصر بلد الأجداد، وتمنت الفوز باللقب لإهدائه للمصريين واليونانيين: «عقلي في اليونان وقلبي في مصر».

ياسمين الصيرفي: سعيدة بتمثيلي لمصر

وعبرت ياسيمن الصيرفي، عن سعادتها بتمثيل مصر في مسابقة «توب موديلز» لملكات جمال العالم، وسط منافسة قوية أمام ملكات جمال العالم، حيث أنها استعدت للمسابقة بوضع «ميك أب» بلون علم مصر.

الفائزة بلقب عارضة الأزياء تحصل على الأفضل في العالم

وأكدت حبيبة الشاعر، مسؤلة التنظيم بالمسابقة في تصريحات لـ«الوطن» أن الغردقة نجحت في استضافة مسابقة «توب موديلز» في دورتها الـ 28، بعد منافسة قوية مع دول ومقاصد سياحية عديدة حول العالم، وسعت لتنظيمها وفازت بها، نظرًا لسمعتها السياحية، المتميزة ومقوماتها الكبيرة، والإمكانيات التي يتم توفيرها لنجاح المسابقة حول العالم.

وأضافت «الشاعر» أن لجنة المحكمين، تتكون من عارضات أزياء، وصحفيين وإعلاميين ومتخصصين، وملكات جمال من عدد من الدول، إذ تتنافس 50 عارضة أزياء على لقب ملكة جمال العالم، على أن تستمر الفعاليات حتى 9 من شهر مارس الجاري.

أوضحت «الشاعر»، أن المتسابقة التي تفوز بلقب عارضة الأزياء الأفضل، والأجمل في العالم تحصل على جائزة مالية، مع وضع صورها على مجلات الموضة العالمية.

وتتضمن المسابقة برامج ترفيهية واستعراضية، وفقرات موسيقية متنوعة وعدة أنشطة ثقافية ورياضية، ورحلات سياحية كل من الأقصر وشرم الشيخ وأسوان.