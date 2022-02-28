حظك اليوم برج القوس الإثنين 28-2- 2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج القوس من الشخصيات التي يصعب تغير أفكارها ومعتقداتها فهي مخلصة لها لأبعد الحدود، كما أنه لا يخطط لأي أحداث قريبة أو بعيدة، فهو يحب عيش الحياة لحظة بلحظة.

صفات مواليد برح القوس

برج القوس من الأبراج النارية، التي تعرف بصراحتها المفرطة التي تكون لاذعة في كثير من الأحيان، وهم يفضلون العلاقات البسيطة الواضحة.

وفي هذا السياق، يرصد موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج القوس، بحسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس الصعيد المهني

حظك اليوم على المستوى المهني لمواليد برج القوس، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فأن اليوم القمر يكون بمنزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك في العمل وفي مراجعة حساباتك المادية.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

خبيرة الأبراج والفلك قالت في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن مواليد برج القوس على المستوى العاطفي، ينصحك الفلك بمراقبة الأجواء من حولك والتأني في ردود أفعالك وأقوالك.

مشاهير برج القوس

ويعرف مواليد برج القوس بإخلاصهم الشديد لعملهم وطموحهم، لذلك هناك الكثير من المشاهير الذي ولدوا في هذا البرج ومنهم، الفنانة ماجدة الرومي والفنان خالد الصاوي، وحسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق، والفنانة شيرين سيف النصر، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون.