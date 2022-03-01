حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 1-3-2022 مهنيا وعاطفيا

من عيوب برج الجوزاء، التردد فهم لا يقدرون على أخذ قرار في حياتهم بسهولة، وإنما يصيبهم التردد والحيرة من صحة قرارهم من عدمه، ويظلون يحللون الأمر ويفكرون كثيرا لذا فإن اختيارهم لأمر مهم في حياتهم سواء شخصي أو مهني يكون صعبا للغاية، ومن عيوبهم عدم القدرة على التكيف مع أي شيء.

عيوب برج الجوزاء

ومن عيوب برج الجوزاء أيضا عدم الالتزام فلا يحبون التقييد أو تحكم أحدًا بهم، ومن عيوبهم أيضا تقلب المزاج السريع دون أسباب واضحة فهم يصابون بالحزن أو الفرح سريعا في لحظة واحدة يستطيعوا أن يعيشوا جميع المشاعر.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

يبدو أن اليوم مميزًا لمواليد برج الجوزاء على المستوى المهني، فوجود القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتنجح في القيام بحملة دعاية لصالحك، وذلك وفق حظك اليوم لهذا البرج.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

كما تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، إن عطارد في منزل الحظ يساعدك على تعميق صلاتك بمن تحب كثيرا ويجب عليك الهدوء.

صفات برج الجوزاء

مواليد برج الجوزاء، يتميزون بخفة الظل ويحبون المرح والفكاهة، ويحرصون على خوض العديد من المغامرات من فترة لأخرى، والاختلاط بالآخرين والتعرف على أشخاص جدد معظم الوقت، فهم أشخاص اجتماعيون للغاية ولا يملون أبدا من الحديث مع الآخرين، ويمتلكون اللباقة وحسن الحديث ودوما ما يمتلكون شيئا مثيرا للاهتمام لمشاركته معهم.