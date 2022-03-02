البنك المركزي الروسي يمنع الأجانب من بيع الأوراق المالية

أعلن بنك روسيا المركزي، اتخاذ العديد من الإجراءات، لمنع البيع الجماعي للأوراق المالية الروسية، وسحب الأموال من السوق المالية الروسية، لافتا إلى أن الأجانب لن يتمكنوا من بيع أوراقهم المالية الروسية، أو الحصول على دخل منها، بما في ذلك أرباح الأسهم، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

المركزي الروسي يمنع تنفيذ عمليات الأجانب

وقال المركزي الروسي، في بيان، إن البنك أرسل أمرا يمنع السماسرة مؤقتا من تنفيذ أوامر العملاء الأجانب في بيع الأوراق المالية، مرجعا السبب إلى الحفاظ على الاستقرار المالي.

وأوضح: «من أجل منع البيع الجماعي للأوراق المالية الروسية، وسحب الأموال من السوق المالية الروسية، وللحفاظ على الاستقرار المالي، أرسل بنك روسيا أمرًا يمنع السماسرة مؤقتًا من تنفيذ عمليات الأجانب لبيع الأوراق المالية».

أضاف المركزي الروسي: «تم إرسال أمر إلى جهات الإيداع والمسجلين، بحظر معاملات شطب الأوراق المالية الروسية على حسابات المستثمرين الأجانب، وكذلك بشأن تعليق تحويل المدفوعات على هذه الأوراق المالية».

رد على العزل من نظام «سويفت»

وجاءت خطوة البنك المركزي الروسي، على خلفية العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها عدة دول أوروبية، ردا على العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا، التي كان أبرزها تجميد التعامل مع عدة بنوك روسية حكومية، وكذلك عزل روسيا عن نظام التحويلات العالمية «سويفت».