«الصحة» تطلق اليوم قوافل طبية مجانية في 11 محافظة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إطلاقها لعدد من القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 11 محافظة على مستوى أنحاء الجمهورية اليوم الخميس، والتي تقدم خدماتها بشكل مجاني سواء الكشف أو العلاج.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل القوافل الطبية التي ستكون متوفرة خلال اليوم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

أماكن القوافل الطبية المجانية في 11 محافظة

1 - محافظة القاهرة، وتحديداً في مركز طبي الأسمرات في حي المقطم.

2 - محافظة سوهاج، في الكشح بمركز دار السلام.

3 - محافظة البحيرة، في بغداد التابع لمركز التحرير.

4 - محافظة الغربية، في السجاعية التابعة لمركز المحلقة ثان.

5 - محافظة جنوب سيناء، وتحديداً في وادي الحسوة التابع لمركز أبو رديس.

6 - محافظة دمياط، وتحديداً في أم رزق التابعة لمركز كفر سعد.

7 - محافظة بني سويف، في الحيية التابعة لمركز الفشن.

8 - محافظة مطروح، في علوش.

9 - محافظة أسوان، في أبو سمبل السياحي.

10 - محافظة قنا، في البحر قمولا في مركز نقادة.

11- محافظة المنوفية، بكفر بني غريان التابع لمركز قويسنا.

التخصصات الطبية المتوفرة خلال القوافل الطبية لـ «حياة كريمة»

وأكدت وزارة الصحة والسكان عن توفير العديد من التخصصات الطبية خلال القوافل الطبية التابعة لـ «حياة كريمة»، وهم كالتالي:

1 - نساء وولادة.

2 - خدمات تنظيم الأسرة.

3 - الأطفال.

4 - الأنف والأذن.

5 - الباطنة.

6 - الجراحة.

7 - الأسنان.

8 - الرمد.

9 - الجلدية.

10 - القلب.

11 - خدمات التحاليل.

12 - خدمات الأشعة.

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»في منشور آخر، أن إطلاق القوافل الطبية المجانية مستمر حتى يوم 10 من شهر مارس الجاري.