«الصحة» توضح 7 أمراض وصعوبات صحية يواجهها كبار السن.. اعرفها

كشفت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أشهر الأمراض التي تصيب كبار السن والصعوبات التي تواجههم صحياً وتحديداً من هم 65 عاماً فأكثر.

ونشرت وزارة الصحة والسكان مقطع فيديو للدكتور طارق عوض، مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة والسكان والمدير التنفيذي لبرنامج الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، وأوضح خلاله أن كبير السن هو كل شخص وصل إلى 65 سنة وهم الفئة المستهدفة خلال برنامج رعاية كبار السن.

قائمة الأمراض التي تصيب كبار السن

وأوضح الدكتور طارق عوض الأمراض والصعوبات التي يواجهها كبار السن بعد 65 عاما، وهي كالتالي:

- انخفاض في حدة النظر.

- انخفاض في حدة السمع.

- تأثر بعض أجهزة الجسم، ومن أشهرها الجهاز الهضمي، والذي يتأثر بداية من فقد الشهية أو سوء التغذية، أو أمراض الإمساك المزمن أو الإسهال المزمن، وصولا بالأورام التي تكون موجودة في منطقة البطن والحوض.

- تأثر الجهاز الدوري الذي يشمل القلب والأوعية الدموية، ومن أشهرها أمراض الشرايين التاجية أو ارتفاع ضغط الدم أو ضعف عضلة القلب، أو هبوط القلب.

- تأثر الجهاز التنفسي، وتحديداً الأشخاص الذي لديهم تاريخ طويل من التدخين، حيث يصابوا بالانسداد الرئوي المزمن، أو التهاب شديد في الرئتين، وصولا بالأورام التي تكون موجودة في الرئتين.

- تأثر الجهاز الحركي، حيث يكون هناك انخفاض ملحوظ في الحركة، حيث يحدث تيبث في المفاصل، وضعف في العضلات، وتعب بعد أي مجهود مبذول.

- تأثر الغدد الصماء، ومن أشهرها مرض السكر، وهو منتشر بنسبة كبيرة، مع أمراض السمنة والنحافة.

وأضاف الدكتور طارق عوض، أن هذه العوامل تحتاج وتتطلب من كبار السن إلى أن تتم المتابعة بشكل مستمر مع الاطمئنان على صحتهم بصفة دورية، من أجل اكتشاف أي مرض وعلاجه بشكل مبكر.